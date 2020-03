Mulan : ces deux scènes cultes seront absentes du remake

Si Le Roi Lion version 2019 était presque un copié-collé du film d'animation, le remake de Mulan porté par Liu Yifei n'est pas allé dans la même direction : si on en croit les premières infos, le long-métrage réalisé par Niki Caro va se différencier fortement du dessin-animé, un choix qui ne fait pas l'unanimité. On le sait déjà, Mushu sera absent tout comme les chansons mais aussi le personnage de Li Shang, remplacé par deux nouveaux héros. Mais ce n'est pas tout !

Ces deux scènes du dessin-animé ne seront pas dans le film

Interrogé par Collider, le producteur Jason Reed a en effet fait des révélations sur le long-métrage qui sortira dans quelques semaines et annoncé l'absence de deux scènes. Parmi elles ? Celle où Mulan se coupe les cheveux avant de s'engager dans l'armée. "Les guerriers chinois avaient les cheveux longs. Si elle se coupe les cheveux, elle ressemble encore plus à une femme en réalité. Puisque nous faisons le film en live-action et que nous voulons le lancer sur le marché mondial, nous avons pensé que le ce serait plus exact culturellement parlant" a-t-il confié. Il faut dire qu'en Chine, cette scène n'est pas particulièrement appréciée, comme l'a expliqué Jason Reed. "On a souvent été moqués lors de nos rendez-vous en Chine en mode : "Oh, vous allez encore lui couper les cheveux ?" Nous avons dû faire ce choix car il faut prendre un public plus large en compte" ajoute-t-il.