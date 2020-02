Mulan : pourquoi Li Shang est-il absent du remake ? La réponse d'un producteur

Après La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin ou encore Le Roi Lion, le remake de Mulan sort au cinéma le 25 mars prochain. Mais attention, l'adaptation en live-action réalisée par Niki Caro devrait être assez différente du dessin-animé. Non seulement il n'y aura pas de chansons, mais Mushu, le petit dragon accompagnant l'héroïne, sera absent. Ce n'est pas tout puisque le personnage de Li Shang sera lui aussi absent et remplacé par un nouveau personnage masculin : Chen Honghui, interprété par Yoson An. Décrit comme "sûr de lui et ambitieux", il rejoindra l'unité du commandant Tung et deviendra le "love interest" de Mulan, jouée par Liu Yifei.

Pourquoi Li Shang est absent du film Mulan

Un choix que le producteur Jason Reed a expliqué dans une interview accordée à Collider. "Nous avons séparés Li Shang en deux personnages. L'un est devenu Commandant Tung (Donnie Yen), qui est comme son père de substitution et mentor dans le film. L'autre est Honghui (Yoson An) qui est au même rang que Mulan dans l'armée.", a-t-il expliqué, révélant ensuite les raisons de ce changement. Et le mouvement #MeToo, qui permet aux victimes de viol et d'agression sexuelle de témoigner et de dénoncer, n'y est pas pour rien : "Je pense particulièrement qu'en période de #MeToo, avoir un commandant qui est aussi le love interest était très inconfortable et nous avons pensé que ce n'était pas approprié.". Espérons que les fans comprennent ce choix.

Rendez-vous le 25 mars 2020 au cinéma pour découvrir le Commandant Tung et Chen Honghui.