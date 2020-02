Mulan : la comédienne Liu Yifei a passé un casting infernal et "épuisant" pour décrocher le rôle

Un entrainement infernal pour Liu Yifei

Cette année, Disney dévoilera Mulan au cinéma, son nouveau film live-action adapté de l'un de ses célèbres films d'animation. Dans cette version, Liu Yifei - l'interprète de l'héroïne, ne chantera pas les cultissimes chansons du film de 1998, mais elle se retrouvera au centre de scènes d'action aussi intenses que spectaculaires.

Aussi, afin de s'assurer que l'actrice était la bonne personne pour un tel rôle, Niki Caro - la réalisatrice, lui a fait passer un casting infernal. Au micro d'Empire, elle a notamment confessé : "J'avais besoin d'une guerrière, d'une partenaire. Donc je lui ai fait passer une audition épuisante et puis on l'a ensuite directement envoyée vers un préparateur physique afin de réaliser des tests au moins aussi épuisants". Au programme ? "Des exercices avec des poids, des pompes, des tirages, tout !"

Une actrice imposante

Un entraînement que ne renierait pas Dwayne Johnson, qui a convaincu la réalisatrice que Liu Yifei était l'actrice idéale : "Elle était brillante pour les parties dramatiques/de jeu durant l'audition, et durant la partie physique elle ne s'est jamais arrêtée, n'a jamais été prise en échec. A la fin, je savais que j'avais trouvé ma guerrière".

A ce sujet, il semblerait même que Liu Yifei et Mulan ne forme qu'une seule et même personne. Niki Caro l'a révélé avec admiration, la comédienne imposait sa présence comme personne durant le tournage : "Elle a mis la barre très haut sur le plateau. Elle était bien plus forte que les hommes qui l'entouraient. Ils étaient terrifiées par sa force".

Rendez-vous le 25 mars 2020 au cinéma pour découvrir cette nouvelle Mulan en action.