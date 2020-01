Mulan : il n'y aura pas de chansons ni Mushu dans le film, la réalisatrice explique pourquoi

Faire du neuf avec du vieux est toujours aussi à la mode chez Disney. Après Cendrillon, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin ou encore Le Roi Lion, c'est Mulan qui revient sur grand écran. Pour ces remakes, le célèbre studio a pris deux directions : soit copier le film original (comme avec Aladdin, Le Roi Lion et La Belle et la Bête) soit proposer une version différente. Ce sera le cas pour Mulan.

"On ne chante pas quand on va à la guerre"

Dans le dessin-animé de 1998, on pouvait retrouver plusieurs moments musicaux dont les titres Réflexion ou Comme un homme. C'est désormais confirmé : il n'y aura pas de chansons dans le film attendu pour mars 2020. Présente cette semaine à un Q&A, la réalisatrice Niki Caro a expliqué cette décision. "On ne chante pas quand on va à la guerre. Je ne dis pas ça par rapport au film d'animation car les chansons sont géniales et si j'avais pu les inclure, je l'aurais fait." rapporte Buzzfeed. Au lieu de voir Mulan pousser la chansonnette, la metteur en scène explique que des hommages aux titres cultes du film de 1998 seront présents dans le film. "Nous rendons hommage à la musique du film d'une façon significative, c'est tout ce que je peux vous dire" a-t-elle ajouté.

L'absence de Mushu confirmée

Autre gros changement : l'absence de Mushu, le dragon qui accompagne l'héroïne. La rumeur circulait depuis un moment et elle a été confirmée par Niki Caro. "Dans ce film, il y a une représentation spirituelle des ancêtres (...) mais une version récente de Mushu ? Non" a-t-elle confié. Une façon, certainement, de rendre ce film plus réaliste. Li Shang, le personnage principal masculin, sera lui aussi absent et remplacé par un autre personnage inédit : Chen Honghui joué par Yoson An.