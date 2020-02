Mission Impossible 7 : le tournage interrompu en Italie à cause du Coronavirus

Depuis fin 2019, l'épidémie de Coronavirus sévit en Chine et se propage dans le monde entier. Depuis ce week-end, c'est l'Italie qui fait face à un surprenant et inquiétant pic de contamination notamment dans le nord du pays. 2 663 sont décédées en Chine depuis le début de l'épidémie. En Italie qui est le pays le plus touché d'Europe, sept personnes sont mortes.

Le tournage de Mission Impossible 7 en pause

D'ici peu, Tom Cruise et l'équipe de Mission Impossible 7 devaient débuter un tournage de trois semaines à Venise et ses alentours. Si, contrairement aux rumeurs, le tournage du prochain Astérix et Obélix en Chine n'est pas annulé à cause du Coronavirus, c'est donc vraiment le cas pour le nouveau film des aventures de Ethan Hunt. C'est le site américain Deadline qui a été le premier à rapporter l'info, ensuite confirmée par Paramount Pictures, le studio de production du film.

Le gouvernement local ayant décidé de limiter les rassemblements pour empêcher tout risque de propagation, le film doit revoir son plan de production et les équipes ont pu rentrer chez eux. "Pour des raisons de sécurité et pour le bien-être de notre casting et des équipes (..) nous avons changer le plan de production pour notre tournage de trois semaines à Venise, la première session de tournage de Mission Impossible 7. (...) Nous continuons de surveiller la situation et travaillons avec les responsables du gouvernement et de la santé pour suivre cette évolution" fait savoir le studio à Entertainment Weekly.

Impossible de savoir pour le moment si ce contretemps va avoir une incidence sur la date de sortie. Le film est pour l'instant prévu pour le 23 juillet 2021 aux Etats-Unis. Tom Cruise a déjà annoncé qu'un huitième Mission Impossible allait également être tourné : il sortira en août 2022.