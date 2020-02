Astérix et Obélix : le nouveau film annulé... à cause du Coronavirus ?

Les plus célèbres Gaulois du monde retrouveront-ils les salles de cinéma en 2021 ? Rien n'est moins sûr. On le sait, Guillaume Canet doit prochainement lancer le tournage du film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, nouvelle adaptation en live-action de l'univers de la bande-dessinée dans laquelle il donnera la réplique à Gilles Lellouche.

Astérix et Obélix mis en quarantaine

Problème, comme son titre l'indique, l'histoire de ce long-métrage est censée se dérouler du côté de la Chine, un pays qui fait actuellement face à la terrible épidémie du Coronavirus (COVID-19), une maladie contagieuse qui a déjà tué près de 2000 personnes.

Aussi, tandis que des millions d'habitants sont placés en quarantaine sur place et que la crainte d'une épidémie mondiale se fait de plus en plus pressante, Closer assure aujourd'hui que "le tournage du film en Chine, qui devait se dérouler autour de la célèbre muraille, a dû être annulé." Sans surprise, "Les producteurs de ce volet ne veulent faire courir aucun risque à leurs équipes, étant donné la virulence du virus."

Une histoire compliquée sans la Chine

Pour rappel, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu suivra le destin de la fille unique de l'Empereur chinois Han Xuandi qui échappera à un prince malveillant, avant de venir chercher de l'aide auprès de nos célèbres héros gaulois. Et si un tel projet pourrait facilement se tourner en studio, comme c'est le cas pour de nombreux blockbusters aux USA, une telle solution de repli est impossible pour deux raisons.

Premièrement, le budget actuel du film est déjà estimé à plus de 65 millions d'euros, soit une somme pharaonique. Par conséquent, les coûts de production de nouveaux décors feraient exploser la note et mettrait ce film en péril. Deuxièmement, ce nouvel épisode fait l'objet d'un partenariat avec la Chine - qui participe au financement, et on n'imagine donc pas le pays accepter de ne pas voir ses propres paysages/talents locaux être utilisés.

MAJ (18/02 - 17h06) : Le film sauvé ?

Coup de théâtre ! Les Productions du Trésor qui porte ce projet a finalement tenu à démentir les informations de Closer. Au micro du Huffpost, la société a ainsi assuré que le "tournage était maintenu", avant de préciser dans un communiqué qu'il "débutera le 15 juin et pour 70 jours" et que les scènes "en Chine sont prévues en septembre." Autrement dit, le Coronavirus ne serait pas encore un problème.

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est (pour l'instant) attendu en 2021 au cinéma.