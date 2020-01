Astérix et Obélix : Cléopâtre de retour, Monica Bellucci remplacée par une célèbre actrice ?

Des Gaulois en Chine ?

Après deux films d'animation à succès signés Alexandre Astier et Louis Clichy, Astérix et Obélix reviendront bientôt en live-action sous les traits de Guillaume Canet (également réalisateur) et Gilles Lellouche. Et pour l'occasion, L'empire du milieu - c'est le titre du film, nous plongera dans une histoire inédite.

D'après les rares informations connues à son sujet - et reprises par Allociné, le scénario devrait ainsi être écrit par le duo Philippe Mechelen et Julien Hervé (Les Tuche), tandis que l'intrigue devrait suivre "le destin de la fille unique de l'Empereur chinois Han Xuandi qui échappera à un prince malveillant, avant de venir chercher de l'aide auprès de nos célèbres héros gaulois."

De quoi comprendre que nos gaulois préférés pourraient cette fois-ci passer par la Chine après la Grèce et Londres ? Tout à fait, d'autant plus que la production chercherait à s'associer à un distributeur chinois afin de s'offrir un budget tout confort.

Une nouvelle Cléopâtre ?

Des révélations prometteuses, notamment en terme de décors, mais également intrigantes. Et pour cause, GQ révèle de son côté que Cléopâtre - reine d'Egypte, pourrait à son tour apparaître à l'écran. Un choix surprenant - l'Egypte ne se trouve ni à côté de la France, ni de la Chine, qui pourrait par ailleurs donner lieu à un nouveau casting.

Ainsi, exit Monica Bellucci, son inoubliable interprète dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), place désormais à... Marion Cotillard. Une information à prendre avec des pincettes pour le moment, mais qui ne serait pas surprenante étant donné que l'actrice partage la vie de Guillaume Canet et a l'habitude de jouer dans ses réalisations. Dans tous les cas, on a hâte de découvrir le résultat final !