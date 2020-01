JeNeSuisPasUnVirus : le hashtag qui dénonce le racisme quotidien dont les asiatiques sont victimes

"Le pire des virus c'est le racisme systémique !" Si la propagation du coronavirus engendre chez certains la psychose, il est à l'origine de nombreux commentaires et comportements racistes. Via le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, une jeune femme qui veut rester anonyme veut dénoncer les amalgames et le racisme quotidien dont les asiatiques sont victimes. Dans un long message partagé sur Twitter, elle regrette un "déferlement raciste" envers les personnes "asiatiquetées".

#JeNeSuisPasUnVirus

"Il y a un processus de "racialisation" qui est fait sur ce virus. On sait très bien qu'un virus n'a pas de nationalité !", écrit-elle, "tout ça me touche personnellement. J'en viens même à me demander comment les gens pourraient réagir dans les espaces publics si jamais je toussais.". Elle met en avant que ce racisme va plus loin que cette histoire de coronavirus et dure depuis bien (trop ?) longtemps : "J'ai l'impression que d'une manière générale, y compris dans les milieux militants décoloniaux, le racisme anti-asiatique est souvent minimisé voire pas du tout abordé".