Grey's Anatomy saison 16 : le tournage de la série arrêté à cause du coronavirus

Alors que certains fans de Grey's Anatomy sont encore en colère suite à la conclusion de l'intrigue liée à Alex Karev, cette frustration pourrait bientôt monter d'un cran. La raison ? La saison 16, actuellement diffusée aux USA, pourrait ne pas avoir de fin. Et pour cause, face à la pandémie mondiale du coronavirus, la production a été stoppée alors qu'elle venait de terminer le tournage du 21ème épisode sur les 25 commandés par ABC.

Grey's Anatomy en quarantaine

Dans un communiqué officiel, Krista Vernoff (showrunneuse), Debbie Allen (réalisatrice) et James Williams (producteur) ont tout simplement déclaré : "Par simple précaution, la production de Grey's Anatomy est repoussée avec effet immédiat. Nous rentrons à la maison pour au moins 2 semaines et nous attendons de voir comment la situation va évoluer."

Une décision qui n'est donc pour le moment que temporaire, mais qui pourrait aller bien au-delà des deux semaines annoncées. Comme l'a fait remarquer Emmanuel Macron lors de son discours prononcé hier soir, la pandémie n'en est qu'à ses débuts. Et s'il parlait de la France, il ne fait aucun doute que la situation est identique aux USA.

Les conseils de la production

Par ailleurs, l'équipe créative de la série a tenu à adresser un message aux téléspectateurs. S'ils veulent revoir la série le plus rapidement possible, il va leur falloir se montrer très sérieux afin de lutter le plus efficacement contre ce virus : "Restez à l'abri, en bonne santé, hydratez-vous, restez à la maison le plus possible, lavez-vous les mains fréquemment. Prenez soin de vous et des autres".

Si même les médecins commencent à nous lâcher en pleine épidémie, ce n'est pas bon signe pour la suite...