Confinement : attestation, ce qui est autorisé et interdit... tout ce qu'il faut savoir

Ce lundi 16 mars 2020, les Françaises et les Français attendaient les nouvelles consignes du président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat avait pris la parole jeudi dernier pour s'exprimer sur l'épidémie du Covid-19, le coronavirus, et avait notamment annoncé la fermeture des écoles. et Edouard Philippe avait ensuite annoncé samedi la fermeture des commences non essentiels comme les restaurants ou les bars. Emmanuel Macron a tenu une nouvelle allocution ce lundi en donnant des mesures plus strictes. "Nous sommes en guerre" contre la pandémie a-t-il répété plusieurs fois, pour faire comprendre la gravité de ce virus.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également donné plus de précisions après l'allocution. "Restez chez vous !" a-t-il déclaré à plusieurs reprises. Mais alors qu'est-ce qui est interdit ? Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Où trouver une attestation pour se déplacer ? Et combien coûte l'amende si on ne respecte pas les règles ?

Voilà ce qu'on a le droit de faire ou pas

Le gouvernement français a durci les mesures pour lutter contre le coronavirus. Si Emmanuel Macron n'a pas utilisé le mot "confinement" dans son allocution, Christophe Castaner l'a fait pour lui. Et voici donc la liste des déplacements qui sont autorisés, à condition d'être munis d'une attestation :

- Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n'est pas possible.

- Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés.

- Se rendre auprès d'un professionnel de santé.

- Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières.

- Faire de l'exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

En clair, vous ne devez pas sortir de chez vous, à part quand vous devez aller faire des courses urgentes (s'il vous manque du papier WC ou à manger), quand vous devez sortir votre chien (mais seul et près de chez vous), ou encore quand vous voulez faire un jogging (mais là encore seul). Et pour le travail ? Faites du télétravail, c'est-à-dire travaillez depuis chez vous. Et quand ce n'est pas possible parce que votre poste demande que vous soyez présent au bureau ? Vous devez vous munir d'une attestation.

Où trouver l'attestation et combien coûte une amende ?

Où trouver l'attestation obligatoire pour vos déplacements ? Elle est disponible sur ce lien en cliquant ici. "Chaque personne devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement" a déclaré Christophe Castaner, précisant qu'il faudra indiquer la nature et le motif de son déplacement. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez la recopier à la main.

Et si vous ne respectez pas ces règles ? Vous risquez une amende. De combien ? Le montant est de 38 euros et il pourra à terme être porté à 135 euros.