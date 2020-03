Coronavirus : Camille Combal en télétravail sur Virgin Tonic, il fait la matinale depuis son salon

Camille Combal fait de la radio... de chez lui

En cette période de pandémie de coronavirus (Covid-19), le télétravail est de mise en France. Et même les célébrités n'y échappent pas. Camille Combal, qui anime la matinale de Virgin Tonic, a fait son job ce lundi 16 mars 2020... depuis son appartement. "Je vais parler doucement parce que je suis dans mon salon et même si mes voisins sont prévenus, je me dis qu'ils doivent se dire : 'Mais pourquoi il parle aussi tôt celui-là ?" a-t-il annoncé au micro, "En ces temps de coronavirus, chacun est renvoyé chez soi parce que c'est plus prudent. Du moment qu'on peut faire du télétravail le plus possible, il faut faire du télétravail le plus possible".