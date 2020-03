Discours de Macron sur le Coronavirus : la vraie raison derrière le bug des sous-titres

Que s'est-il passé ?

Mais alors que s'est-il passé ? l'internaute @miilaure a expliqué qu'il s'agissait d'un métier : la Vélotypie. "C'est un métier qui consiste à écrire en direct le discours grâce à un clavier velotype (clavier syllabique)". Un métier très rare en France : "Il y a moins de 10 velotypistes en France. Les conditions d'exercice du métier sont difficiles. Il faut pouvoir comprendre tous les éléments de la phrase, en les conjuguant le mieux possible, en ne faisant pas de fautes et en ''frappant juste''. Les meilleurs velotypistes sont capables de taper jusqu'à 750 (voire encore plus parfois) caractères minutes dans un français quasi parfait."

L'internaute a souligné la difficulté de ce métier : "Souvent ce métier sert à la retranscription de réunions, de conférences, de meeting ou encore de mariage (oui oui). Et du coup, les prestations qui ont lieu devant un public peuvent causer du stress. Faire trembler les mains. Et quand on fait une faute, il faut courir après pour la corriger tout en continuant d'enregistrer l'information. C'est très difficile.". On comprend mieux maintenant et on compatit avec cette personne.