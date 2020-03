Pékin Express : le tournage de la nouvelle saison interrompu !

La nouvelle saison de Ninja Warrior suspendue

Le tournage de la nouvelle saison de Ninja Warrior, présentée par Christophe Beaugrand et Denis Brogniart, n'aura lui non plus pas lieu. Alors qu'il devait se dérouler du 7 au 14 avril à Cannes, TF1 a décidé de tout stopper pour suivre les règles contre le Coronavirus : il serait peut-être reporté au mois de septembre comme le rapporte Le Parisien.