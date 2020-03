Cyril Hanouna va animer TPMP en direct depuis chez lui à cause du coronavirus

Cyril Hanouna sera en direct de chez lui pour TPMP

Ce lundi 16 mars 2020, Camille Combal a animé la matinale de Virgin Tonic en télétravail depuis son salon. C'est maintenant son ancien boss, Cyril Hanouna, qui a annoncé que les prochains TPMP seraient désormais tournés depuis chez lui. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, le présentateur faisait son talk-show sans public. Mais avec les dernières mesures mises en place par le gouvernement français, il a monté encore d'un cran la sécurité pour ses collaborateurs et lui.

"Mes chéris j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril donc d'arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une quinzaine de personnes quoiqu'il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger" a ainsi écrit Cyril Hanouna sur son compte Twitter.

Dans un autre tweet, il a précisé que les téléspectateurs pourront donc toujours voir TPMP dès ce mardi 17 mars 2020, à partir de 17h45 en direct de son appartement : "Je serais donc dans un @TPMP spécial dès demain de chez moi en direct sur @C8TV à 17h45. Je vous aime fort".