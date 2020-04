Louise (The Voice 2020) éliminée : "quand Marc Lavoine a buzzé Ifè, je savais que j'allais partir"

Purebreak : Tu t'attendais à gagner face à Don Pierre lors de la battle ?

Louise Combier : Honnêtement, non, je ne m'attendais pas à gagner. On était vraiment au même niveau. D'ailleurs c'est pour ça que c'était vraiment un duo, il n'y en avait pas un meilleur que l'autre donc j'avais absolument pas de certitude de gagner. J'ai été un peu surprise mais surtout contente que Marc me choisisse.

Quel genre de messages as-tu reçu sur les réseaux sociaux ?

Depuis le début, je reçois vraiment des messages touchants, qui me font vraiment plaisir. Je reçois que des choses positives donc je suis vraiment contente. Des gens m'ont écrit des poèmes, des longs textes, donc ça fait toujours plaisir. Les gens s'intéressent aussi à mon travail personnel donc c'est super.

Pourquoi avoir choisi Tous les bateaux, tous les oiseaux, de Polnareff, pour les KO ?

J'ai choisi cette chanson avec l'aide de l'équipe. Je n'aurais pas spontanément choisi cette chanson-là mais finalement, j'étais vraiment contente du résultat. Cette chanson, je l'aimais bien à l'origine, mais je me suis dit que c'était pas spécialement mon style. Habituellement, je fais plutôt de la chanson jazz mais c'est pas vraiment dansant. Mais en fait, le texte m'a énormément plu, c'est un texte très poétique, avec beaucoup d'images. Ca se rapproche de ce que je fais et de ce que j'aime écrire dans mes chansons et le fait qu'on l'ait arrangée pour qu'elle soit un peu plus douce, j'étais vraiment contente du résultat.

J'étais choquée, je ne m'attendais pas du tout à ce que Marc Lavoine me buzze

Qu'as-tu ressenti quand Marc Lavoine a appuyé sur le buzzer ?

Là pour le coup, j'ai été vraiment surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me buzze. En fait, ça m'a ramenée à la réalité car quand je chantais la chanson, j'avais complètement oublié qu'on était dans un jeu, j'étais vraiment dans la chanson et quand il m'a buzzée, je me suis dit "c'est pas possible", j'étais vraiment choquée.

Tu as eu de nombreux compliments de la part des coachs. Lequel t'a le plus marqué ?

J'en ai retenu quelques uns, mais j'ai surtout retenu celui de Lara Fabian et Amel Bent qui disaient que j'étais une chanteuse intemporelle dans le sens où j'avais quelque chose de vieillot et de traditionnel et aussi quelque chose de nouveau. Ca m'a marqué. Pascal Obispo aussi, quand il m'a dit que si je pouvais émouvoir 200 personnes, je pouvais en émouvoir 5000 au Palais des Sports. Ca fait vraiment plaisir, je n'ai pas eu de commentaires négatifs.

Tu dis t'être trompée dans les paroles, tu mets ça sur le coup du stress ?

Je me suis vraiment trompée dans les paroles. En fait, mon cerveau a complètement oublié les paroles et je me suis rattachée au premier couplet et personne ne l'a entendu. Sauf que je l'ai dit en coulisses donc les gens vont le voir. Je ne sais pas comment j'ai fait mais merci, parce que sinon il allait y avoir un blanc pendant tout un moment. Je crois que c'est après que Marc Lavoine ait buzzé, je crois que j'ai été tellement déstabilisée que j'en ai perdu mes moyens.

A partir du moment où il a buzzé Ifè, je savais que j'allais être éliminée

Finalement, Marc Lavoine a choisi de garder Ifè. Tu t'en doutais ?

Je m'en doutais. J'avais dit à Nathalie, ma coach, que je savais que Marc Lavoine allait choisir ces 3 talents là, elle m'avait dit "mais détrompe-toi". Je ne sais pas pourquoi j'avais cette certitude là. J'avais su le résultat des autres équipes et, du coup, je savais que je n'allais pas y aller, je ne sais pas pourquoi, c'était une intuition. Je me sentais en danger et, en même temps, quand j'ai chanté, j'ai fait ça comme si c'était la dernière fois, je n'étais plus dans le jeu et quand il m'a buzzé, la réalité m'a rattrapée.

Tu te sentais plus en danger que les autres à ce moment là ?

A partir du moment où il a buzzé Ifè, je savais que j'allais être éliminée. Ca ne pouvait pas être Antony qui était passé juste avant, ni Antoine bien sûr, donc à ce moment-là, j'étais sûre que j'allais partir. Bon, après j'avais quand même un petit espoir, c'est normal, donc ça a quand même fait l'ascenseur émotionnel.

Tu as compris le choix de Marc Lavoine de ne pas te garder ?

J'ai compris en regardant les auditions à l'aveugle, j'ai vraiment compris qu'il y avait une histoire entre Marc et Ifè, je les ai sentis vraiment proches tous les deux. Pareil avec Antoine et Antony, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui les rapprochait.

Pour moi, The Voice, c'est Antoine, sans hésitation

Selon lui, tu n'étais pas prête pour aller au Palais des Sports, tu es d'accord ?

Je suis d'accord, oui et non. Parce que si j'avais été au Palais des Sports, j'aurais chanté comme tout le monde, comme tous les autres. Je pense que personne parmi les candidats n'est vraiment prêt pour chanter là-bas, personne n'a jamais chanté sur une scène pareille mais après je comprends qu'il m'ait dit ça. J'aurais été hyper contente, ça aurait été incroyable et vraiment stressant.

Au final, aucune fille ne fait partie de son équipe...

C'est un peu dommage. C'est vrai que, comme j'étais la seule fille de l'équipe, j'avais quand même cet espoir qu'il me garde en disant que je suis la seule fille, mais bon, c'est dommage mais en même temps, c'est pas très grave. Y'a d'autres filles dans d'autres équipes qui sont superbes.

Qui d'Antoine, Antony et Ifè est The Voice selon toi ?

Pour moi, dès que je l'ai entendu, je me suis dit que ça allait être lui... Pour moi, c'est Antoine. Je trouve qu'il a un charisme, il a vraiment une personnalité vocale et artistique. Pour moi, c'est lui, je n'ai aucune hésitation. Dès que je l'ai entendu chanter, avant même que la saison ne commence, je me suis dit que c'était lui.

Qu'est-ce qui t'attend maintenant ?

En ce moment, je suis en train de composer un album de 5 titres qui sortira d'ici un an. Sinon, j'ai beaucoup de dates, en France et en Belgique, qui arrivent à partir de septembre. Je vais beaucoup jouer donc je suis contente, c'est vraiment bien. J'avais déjà un manager mais The Voice, ça m'a ouvert des portes dans le sens où j'ai eu beaucoup de demandes de rencontres artistiques mais surtout des demandes de belles premières parties. Et puis c'est sûr que je vais rester en contact avec Marc Lavoine.

