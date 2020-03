Koh Lanta 2020 : pas d'épreuve d'immunité, ni de conseil... les changements prévus ce vendredi

Samedi dernier, vous étiez nombreux à être surpris de voir l'émission The Voice 9 se terminer plus tôt que prévu. Comme l'a expliqué Nikos Aliagas sur Twitter, l'épisode a été raccourci, à cause de la période de confinement suite à la pandémie de Coronavirus, pour "proposer des numéros inédits le plus longtemps possible" aux téléspectateurs.

L'épisode de Koh Lanta 2020 raccourci

Eh bien, sachez que Koh Lanta 2020 va subir le même sort puisque l'épisode de ce vendredi 27 mars durera 1h15 au lieu de 2h : "TF1 et ALP, la société de production de Koh-Lanta, ont pris la décision de découper en deux l'épisode", explique Télé Loisirs. Seuls l'épreuve de confort et le duel des ambassadeurs seront diffusés : "Un duel, qui se déroulera pour la première fois dans l'histoire du jeu à quatre avec un anonyme et un héros dans chaque équipe. A la fin de cette épreuve, un candidat quittera définitivement l'aventure."

La semaine prochaine, le 3 avril, on assistera à l'épreuve d'immunité et au conseil. Alors, qui sera éliminé après Joseph, Valérie et Benoît dans Koh Lanta, l'île des héros ? Suspense... En tout cas, le timing tombe mal puisqu'il s'agit là de la réunification tant attendue, mais faut voir le bon côté des choses : on aura deux fois plus l'occasion d'en profiter. Et puis, TF1 et ALP ont fait ce choix "pour pouvoir proposer la finale dans de bonnes conditions" et pour ne pas se retrouver à court d'épisodes.