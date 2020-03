Teheiura (Koh Lanta 2020) : son retour après l'abandon de Sarah éclipse l'élimination de Benoît

C'est une saison de Koh Lanta riche en rebondissements à laquelle on peut assister tous les vendredi soir sur TF1. Après le pétage de câble de Joseph qui a éteint le feu par vengeance avant de se faire éliminer, le départ sur décision médicale de Marie, le retour de Jessica ou encore l'élimination de Valérie, c'est l'élimination surprenante de Teheiura qui a fait beaucoup de bruit. Et pour cause, personne ne s'attendait à voir l'ancien héros quitter l'aventure aussi tôt à cause d'Ahmad, ce qui a valu à ce dernier des menaces de morts suite à sa stratégie.

Le départ déchirant de Sara sur décision médicale

Mais les téléspectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises : ce vendredi 20 mars 2020, Teheiura a fait son grand retour dans Koh Lanta (ou Koh Lanta, l'île des héros), suite au départ déchirant de Sara sur décision médicale. Suite à l'épreuve de confort, elle ressent une douleur au ventre. Si elle essaie de se persuader que c'est dans la tête, les médecins décident de la renvoyer chez elle, où elle se fera opérer en urgence, comme elle l'a confié à Voici : "Quand je suis rentrée, j'ai suivi des examens médicaux. Il fallait que je me fasse hospitaliser et opérer en urgence. Donc ce n'était pas un petit mal... J'ai été hospitalisée une semaine et ça m'a valu cinq mois de convalescence. J'ai fait une éventration abdominale."

Le retour de Teheiura fait jubiler Twitter

C'est donc dans l'équipe des jaunes, aux côtés de Moussa, Sam, Inès ou encore Naouil qu'il revient dans le jeu, pour le plus grand bonheur de Sam, qui se montre admiratif face au héros, mais aussi des internautes, qui ont exprimé leur joie sur Twitter. Au final, l'élimination de Benoît, jugé trop aigle physiquement et moralement par ses coéquipiers, passerait presque inaperçue... On attend la vengeance de Teheiura avec impatience !