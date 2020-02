Joseph (Koh Lanta 2020) furieux , il éteint le feu par vengeance et... se fait éliminer !

Quand le directeur des programmes de Flux de TF1 annonçait la nouvelle saison de Koh Lanta comme "exceptionnelle", ce n'était pas un mensonge. Rien que dans l'épisode 1, les téléspectateurs ont eu droit à énormément de choses et même des choses encore jamais vues dans l'histoire de l'émission d'aventure.

Du jamais vu dans Koh Lanta

On vous fait un petit récap : Sam s'est déjà mis ses coéquipiers jaune à cause de son comportement atypique, les anciens Sara, Jessica, Moussa, Claude et Teheiura ont fait leur grand retour, Claudia a été obligée d'abandonner après avis médical et l'équipe rouge a abandonné l'épreuve d'immunité à cause des difficultés d'Ahmad pour nager. Le candidat a d'ailleurs échappé au pire à ce moment-là. Mais les moments les plus marquants du lancement de Koh Lanta 2020 nous ont surtout été offerts par Joseph.

Déterminé à faire le feu tout seul, l'aventurier n'a rien lâché pendant plusieurs jours, quitte à se montrer un peu trop autoritaire avec ses coéquipiers de la team rouge, dont il a d'ailleurs refusé l'aide. Il lui aura donc fallu trois jours pour réussir son objectif. Et alors qu'il pensait que son acte allait le sauver au conseil, il est tombé de haut en apprenant qu'il risquait d'être éliminé. Joseph était persuadé que les votes étaient au mérite.