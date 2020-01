Koh Lanta 2020 : un candidat a échappé au pire sur le tournage

Pour préparer comme il se doit l'arrivée de Koh Lanta : l'île des héros sur TF1, la chaîne et Denis Brogniart ont lancé le #KohLantaRunChallenge. Un défi relevé par l'animateur, les cinq anciens candidats (Teheiura, Jessica, Claude, Sara et Moussa), qui font leur grand retour dans la nouvelle saison, et les internautes. À la suite de ce challenge, la date de diff de Koh Lanta 2020 a été dévoilée : le lancement est prévu le 21 février ! Vous êtes prêts pour cette aventure inédite ?

"Une conséquence totalement inédite" dans Koh Lanta 2020

Il vous reste donc encore quelques semaines avant de faire la connaissance des 14 candidats anonymes de cette saison. L'un d'eux a d'ailleurs échappé au pire lors du tournage aux îles Fidji : il a failli se noyer lors d'une épreuve aquatique comme le révèle Alexia Laroche-Joubert à MYTF1 . La productrice explique : "Ce n'est pas le premier dans l'histoire de Koh-Lanta. On savait qu'il n'avait pas de grandes aptitudes de nageur parce que nous leur demandons de faire un test de natation et d'apnée, mais il ne nous avait pas dit qu'il avait un problème avec la mer."

Elle confie ensuite : "Je pense qu'il n'avait lui-même pas conscience de sa propension à paniquer. Certes, il nage mal mais il sait se débrouiller dans l'eau. En revanche, à un moment donné, il panique parce que la mer est assez forte et il s'aperçoit qu'il n'a pas pied. Il perd alors le contrôle, entraînant une conséquence totalement inédite dans l'émission !" On ne peut rien vous dire sur l'identité du candidat, mais on pouvait teaser que cela va se produire dans le premier épisode de Koh Lanta 2020 😉