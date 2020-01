Koh Lanta : Denis Brogniart et TF1 lancent le #KohLantaRunChallenge

Découvrez le #KohLantaRunChallenge

Si Denis Brogniart a pour habitude de profiter du soleil, de motiver les aventuriers ou encore d'animer les épreuves dans Koh Lanta, il a cette fois-ci enfilé son maillot de sportif pour réaliser le #KohLantaRunChallenge. Pour cela, il était accompagné de cinq anciens candidats qui vont faire leur grand retour dans Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta : l'île des héros) : il s'agit de Teheiura, Sara (Koh Lanta : Malaisie et La Nouvelle Edition), Jessica (Koh Lanta : Johor), Claude (Koh Lanta : Vietnam et La Revanche des héros) et Moussa (Koh-Lanta : Bocas del Toro et La Revanche des héros).