Koh Lanta 2020 : découvrez quels anciens candidats sont de retour dans les premières images

En juin dernier, les fans de Koh Lanta assistaient à la victoire de Maud dans Koh Lanta, la guerre des chefs. Emission phare de TF1, le jeu de survie sera évidemment de retour en 2020 pour sa saison 21, sans compter les éditions spéciales. Les aventuriers vont avoir quelques surprises dans cette nouvelle édition tournée aux îles Fidji au printemps dernier.

Voici les candidats qui feront leur retour

A l'occasion de la nouvelle année, TF1 a dévoilé ce jeudi 2 janvier un teaser de ce qui attend ses téléspectateurs en 2020. Et surprise, on y retrouve des images de la nouvelle saison de Koh Lanta ! Enfin, plutôt un plan qui permet quand même de découvrir l'identité de cinq candidats qui feront leur grand retour face à Denis Brogniart. Parmi eux ? L'inoubliable Teheiura qui en sera à sa quatrième participation après Koh Lanta : Raja Ampat, La Revanche des héros et La Nouvelle Edition. Autres candidats à revenir ? Sara (Koh Lanta : Malaisie et La Nouvelle Edition), Jessica (Koh Lanta : Johor) mais aussi Claude (Koh Lanta : Vietnam et La Revanche des héros) et Moussa (Koh-Lanta : Bocas del Toro et La Revanche des héros). Comme le précise Télé Loisirs, ces cinq anciens candidats ne viendront pas s'opposer aux nouveaux aventuriers mais devraient venir en aide aux équipes. Il y aura donc encore des nouveautés dans le jeu cette année !