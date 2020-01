Koh Lanta 2020 : candidats all stars, date de lancement... tout ce que l'on sait sur la 21e saison

Koh Lanta est bientôt de retour, et la sentence est irrévocable ! Alors que Maud remportait la 20e saison de l'émission le 21 juin dernier, c'est le vendredi 21 février 2020, à partir de 21h05, que la 21e édition, qui a été tournée entre fin avril et début juin 2019 aux Fidji, débarquera sur TF1 ! Denis Brogniart n'aura donc pas menti en annonçant le retour de l'émission début 2020.

Date de lancement, anciens et nouveaux candidats...

Intitulée L'île des héros, elle sera marquée par le retour de 5 anciens candidats dont Sara (Koh Lanta : Malaisie et La Nouvelle Edition), Jessica (Koh Lanta : Johor), Claude (Koh Lanta : Vietnam et La Revanche des héros), Teheiura (Koh Lanta : Raja Ampat, La Revanche des héros et La Nouvelle Edition) et Moussa (Koh-Lanta : Bocas del Toro et La Revanche des héros). Ceux-ci seront opposés à de nouveaux aventuriers, avant de rejoindre leurs équipes.

Ce que l'on sait sur Koh Lanta L'île des héros

Selon Puremedias, 14 anonymes seront répartis en deux équipes, les jaunes et les rouges. "Deux affrontements seront organisés au début de l'aventure, à l'issue desquels deux d'entre eux rejoindront à chaque fois une des deux équipes d'anonymes. La cinquième personne ayant échoué lors de ces affrontements devra quitter le jeu", écrivent nos confrères. Parmi les nouveaux, Sam, le benjamin âgé de 20 ans et déjà comparé à Dylan Thiry, risque bien de susciter quelques critiques.