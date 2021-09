Koh Lanta : le top 12 des prénoms les plus mal orthographiés par les candidats

L'interview Match ou Next d'Alix et Candice de Koh Lanta, La Légende

Ce mardi 14 septembre, Koh Lanta, La Légende (où Koh Lanta All Stars 2021) continue sur TF1. En 20 ans, il y en a eu des rebondissements, des épreuves mais aussi... des fails d'orthographe. Lors du conseil, au moment du vote, certains ont vraiment galéré pour écrire le prénom de leurs concurrents. Car bon, demander à son adversaire comment s'écrit son prénom, c'est un peu s'auto-griller... Du coup, PRBK s'est penché sur les saisons précédentes et voici notre top 12 des prénoms les plus mal orthographiés par les candidats. Ça fait mal aux yeux...

#11 Charle (pour Charles)

#10 Philipe (pour Philippe)

#9 Bernad / Bernar (pour Bernard)

#8 Miriame (pour Myriam)

#7 Kéli (pour Kelly)

#6 Amade (Ahmad)

#5 Micrael (pour Michael)

#4 Tirie / Thyery (pour Thierry)

#3 Jessiqua (pour Jessica)

#2 Ratrière (pour Javier)

#1 Lisa belle (pour Isabelle)

Bonus Cette année, dans Koh Lanta, La Légende, Phil a écrit "Pat" pour Patrick. Peut-être tout simplement par sécurité...

