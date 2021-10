Claude (Koh Lanta, La Légende) : un pacte financier en secret ? Il répond à la rumeur

Actuellement au casting de Koh Lanta - La légende, une nouvelle édition All Stars du jeu d'aventure, Claude Dartois va-t-il ENFIN remporter l'émission ? Le mystère reste entier à ce jour, mais le candidat fait clairement parti des favoris de cette année, malgré un côté manipulateur dénoncés par certaines personnes qui pourrait lui jouer quelques tours.

Un pacte financier pour Claude ? Il répond

En tout cas, une chose est sûre : seul le titre final l'intéresse, il ne participe pas à Koh Lanta pour l'argent. Depuis plusieurs jours, une rumeur laisse en effet entendre qu'il aurait passé un pacte financier avec d'autres candidats dont Laurent Maistret, comme cela a déjà été le cas pour Clémence et Mohamed par le passé. Le principe ? Partager la somme touchée par le vainqueur afin de ne pas repartir bredouille. Or, le pote de Teheiura Teahui l'a assuré, il n'a fait aucune alliance avant d'atterrir sur l'île.

"Je vise les poteaux. Le titre aussi, bien évidemment. Cependant, je ne me fais pas d'illusions, a-t-il déclaré dans un premier temps à Télé 7 Jours, avant de poursuivre, J'avance au fur et à mesure. Je m'adapte en fonction du déroulement du jeu, sans avoir d'alliance prédéfinie. J'attends pour me positionner."

"Victoire ou pas, peu m'importe"

Bien évidemment, rien ne dit qu'il n'a pas passé de pacte au cours du jeu afin d'aller le plus loin possible, mais il l'a promis, il est uniquement intéressé par l'aventure en elle-même, encore plus face à de tels concurrents, "Quand bien même j'aurais des affinités avec d'anciens participants, je n'ai monté aucune alliance avant de partir. Koh-Lanta, c'est un jeu. Il faut savoir désamorcer les pièges et accepter de se faire sortir si on a mal joué. Au final, nous sommes tous au même niveau".

Une belle langue de bois ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, Claude a confessé n'avoir rien à se reprocher et être fier de ses différents parcours, "Victoire ou pas, peu m'importe. Je suis fier de mes quatre aventures. Je me suis investi, j'ai tout donné et je n'ai plus rien à me prouver."