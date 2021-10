Koh Lanta, La Légende : un pacte financier entre Claude et 3 aventuriers ? Un candidat balance

Un pacte a aussi été fait dans Koh Lanta, La Légende

Selon Géraldine Maillet, chroniqueuse dans TPMP, un pacte aurait aussi été passé entre "Claude Dartois, Phil, Laurent et une autre candidate durant cette saison". Eh oui, Claude (qui est de plus en plus clashé sur les réseaux) et plusieurs aventuriers de Koh Lanta, La Légende, dont Laurent Maistret et Phil donc, auraient fait un nouveau pacte pour partager les gains en cas de victoire.

"Avant d'être castés, ils se passent des coups de fil, vu qu'ils se connaissent tous dans les All Stars, et ils font des alliances" a même précisé Mohamed. En même temps, Claude et Teheiura se connaissent bien maintenant, et plusieurs autres stars de Koh Lanta aussi, à force de participer à l'émission.

"On n'est pas intéressé par l'argent"

Et face à la surprise des chroniqueurs de TPMP, qui étaient choqués par ces confidences, Mohamed a assuré : "Koh Lanta, ce n'est pas orienté. On n'est pas intéressé par l'argent, on fait un pacte parce qu'on est généreux et solidaire".

Même Charlotte, qui était dans Koh Lanta : L'île des Héros, n'était pas au courant de ces pactes : "Je le savais mais je suis choquée de l'entendre. Dans ma saison Koh Lanta : L'île des héros, je n'en ai pas fait. Claude s'est disputé parce qu'on ne lui a pas donné l'argent".