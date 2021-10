Koh Lanta, La Légende : Claude aurait-il pris le melon ? Il commence à saouler même ses propres fans

Koh Lanta, La Légende : Claude se fait clasher par beaucoup d'internautes sur son attitude

Après Koh Lanta : Viêtnam (2010), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012) et Koh Lanta : L'Île des héros (2020), Claude Dartois était de retour dans Koh Lanta, La Légende (2021). Et si Claude a avoué qu'il n'était pas fan de Teheiura au début, ce sont les téléspectateurs et téléspectatrices de Koh Lanta, La Légende qui commencent à ne plus être fans de lui. Dans Koh Lanta All Stars 2021, l'aventurier phare de Koh Lanta est toujours aussi fort dans les épreuves (voire imbattable) et toujours aussi à fond sur le camp. Mais son caractère commence à agacer beaucoup d'internautes.

Un changement de comportement qui a pu se ressentir dès le lancement de cette nouvelle édition et qui apparaît de plus en plus flagrant aux yeux des téléspectateurs à chaque nouveau prime. Le summum a sûrement été atteint dans l'épisode du jeu présenté par Denis Brogniart, diffusé ce mardi 5 octobre 2021 sur TF1, lorsque les aventuriers de Koh Lanta, La Légende ont dû faire l'épreuve des radeaux. Comme Claude Dartois a déjà gagné 2 fois cette épreuve lors de ses aventures précédentes, il a pris le lead sur les jaunes. Sauf que quand le héros a décidé de prendre les commandes, Sam, son protégé, n'était pas d'accord avec la technique utilisée. Mais Sam ne voulant pas froisser Claude, a juste lancé : "Je ne sais pas faire le noeud que tu veux faire". Et même s'il montrait qu'il était en retrait, il n'a rien dit. Claude a alors perdu patience en voyant que Sam avait des doutes sur ses idées et lui a reproché son manque d'initiatives...

Ce désaccord entre Sam et Claude semble avoir été le déclencheur pour de nombreux téléspectateurs qui saturent. Son attitude est de plus en critiquée, beaucoup le voient comme hautain, qui a pris la grosse tête sur cette saison All Stars. Claude a ainsi été traité de "détestable", "insupportable", "imbuvable" ou encore "irrespectueux" avec Sam, y compris par de vrais fans de l'aventurier.