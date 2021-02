Claude (Koh Lanta) : les premiers détails de son retour dans une nouvelle émission

Claude Dartois n'a peut-être jamais remporté Koh Lanta, mais il a gagné le coeur des téléspectateurs. Et forcément, cet amour du public à l'égard du célèbre aventurier de l'émission de TF1 n'est pas passé inaperçu (la preuve, on l'a déjà vu dans Fort Boyard). Ce mercredi 24 février, Alexia Laroche-Joubert - la directrice d'Aventure Line Productions, qui produit Koh Lanta, a ainsi profité d'une interview accordée à Télépro pour confirmer que Claude reviendra bientôt dans une nouvelle émission à la télé.

Un nouveau projet télé pour Claude

Interrogée sur les récentes rumeurs qui annonçaient le candidat à la tête de sa propre émission, la productrice n'a pas hésité à confirmer la nouvelle, "Le projet avec Claude est toujours dans les tuyaux". Néanmoins, elle l'a immédiatement confessé, ce possible futur programme pourrait mettre du temps à voir le jour, "La problématique, c'est que c'est un projet qui se tourne à l'étranger et que ce n'est pas simple actuellement de tourner à l'étranger [pour cause de pandémie mondiale]". De fait, dans le cas où le feu vert serait enfin donné, une mise à l'antenne d'ici la fin de l'année lui "parait difficile" à envisager à l'heure actuelle.

Du côté de l'émission en elle-même, Alexia Laroche-Joubert n'a pas souhaité en dire de trop afin de préserver la surprise. Tout ce que l'on sait, c'est que ce programme ne ressemblera pas à Koh Lanta. Refusant de lui accoler la même étiquette d'émission d'aventure, la productrice a préféré mettre l'accent sur deux autres qualités, "On est dans le dépaysement. On reste dans le dépassement de soi". En gros, ça devrait être une ambiance similaire mais sans les poteaux et le bandana !