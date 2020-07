Claude (Koh Lanta 2020) bientôt à la tête d'une émission ? "On a très envie de travailler avec lui"

"On y réfléchit ensemble"

Les téléspectateurs n'en ont pas fini avec Claude ! Après l'engouement qu'il a généré durant Koh Lanta 2020 (certains internautes ont même renommé le programme d'aventure en "Claude Lanta"), l'aventurier pourrait bien revenir sur le petit écran, et plus forcément en tant que candidat. ALP Productions l'envisage en tout cas sérieusement.

Le finaliste, qui a perdu face à Inès et Naoil, va-t-il présenter une nouvelle émission ? La nature du projet reste encore un mystère, mais Alexia Laroche-Joubert a confirmé son envie de travailler avec Claude : "il est un de nos grands aventuriers. C'est vrai qu'on a très envie de travailler avec lui... Et c'est vrai qu'on y réfléchit ensemble", a confié la productrice à Sud Radio.

Claude prêt à remplacer Denis Brogniart ?

Tout ça est encore flou... En tout cas, Claude ne dirait pas à non à l'idée de prendre la tête de Koh Lanta à la place de Denis Brogniart : "maintenant que le public veut renommer 'Koh-Lanta' par 'Claude-Lanta', j'attends que Denis Brogniart prenne sa retraite (rires). Il faut qu'il y songe sérieusement. Si je fais une balade à vélo avec lui, je lui réglerai son compte (rires)", a déclaré avec humour celui qui pourrait devenir un personnage fort dans Fort Boyard à TV Mag.

L'ex-candidat de Koh Lanta 2020 ajoute : "Plus sérieusement, ça me plairait de présenter 'Koh-Lanta', ça serait une nouvelle expérience, d'autant plus que je connais bien le jeu mai,s entre ce qu'on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge."