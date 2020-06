Claude (Koh Lanta 2020) réagit à son élimination et au choix de Naoil

Cette saison de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) aura suscité de nombreuses frustrations. Déjà déçus des éliminations de Sam, Teheiura ou Jessica, les téléspectateurs ont été dépités de voir Claude tomber des poteaux en 2e lors de la finale diffusée ce vendredi 5 juin 2020 sur TF1... Une chute qui signe une fois pour toute toute chance de remporter cette saison. Et pour cause, Naoil a choisi d'affronter son amie Inès en finale.

Claude réagit au choix de Naoil et à son élimination

Un choix critiqué par de nombreux téléspectateurs, qui voient ça comme une trahison de la part de la boxeuse, que Claude a aidé pour qu'elle trouve le poignard lors de la course d'orientation. Un comportement pas digne d'une boxeuse qui, selon eux, a choisi la facilité et la stratégie au mérite. Enervé sur le coup, le héros a semble-t-il compris et accepté cette décision, comme il l'a fait comprendre sur Twitter : "Chaque choix est recevable", écrit-il. Dans une vidéo partagé ce samedi matin sur le réseau social, il félicite la gagnante : "Je tiens à féliciter Naoil qui est, pour moi, une belle gagnante et qui représente bien ce que j'attends d'un gagnant de Koh Lanta.".

"Ce soutien pour moi, c'est la victoire la plus belle qu'on puisse obtenir"

Réagissant à son élimination, il se dit fier de son parcours : "Ne soyez pas déçus. En tout cas, je suis très heureux de mon parcours. J'ai quand même accru mon nombre de victoires. J'ai préservé ma flamme de l'extinction, ce qui est la chose la plus difficile à faire à Koh Lanta. Et surtout, j'ai eu un soutien sans faille de votre part durant tous les épisodes et toute la diffusion. Chose que je n'avais pas eu lors de mes précédentes aventures. Ce soutien pour moi, c'est la victoire la plus belle qu'on puisse obtenir sur Koh Lanta". Il n'a pas tout perdu, comme il l'a tweeté : "Certaine victoire, comme le coeur des gens, reste plus fort que le reste".

Bientôt de retour dans Koh Lanta ou Ninja Warrior ?

Que les fans se rassurent, Claude a assuré qu'il "reviendrait". "Il y aura sûrement d'autres aventures qui vont se mettre en place", a-t-il teasé. Participera-t-il une quatrième fois à Koh Lanta ? Le verra-t-on dans d'autres émissions ? Il laisse planer le doute. En réponse aux félicitations de Christophe Beaugrand, il écrit : "Merci @Tof_Beaugrand au plaisir de te croiser de nouveau sur #Ninja ou ailleurs pour de nouvelles aventures." Peut-être encore le verra-t-on dans le rôle d'animateur, puisqu'il se dit prêt à succéder à Denis Brogniart. "J'attends que Denis Brogniart prenne sa retraite. Il faut qu'il y songe sérieusement. Si je fais une balade à vélo avec lui, je lui réglerai son compte", a-t-il plaisanté sur TV Mag, ajoutant "Plus sérieusement, ça me plairait de présenter 'Koh-Lanta', ça serait une nouvelle expérience d'autant plus que je connais bien le jeu, mais entre ce qu'on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge".