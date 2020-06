Naoil (Koh Lanta 2020) gagnante après avoir éliminé Claude en faveur d'Inès, les Twittos dépités

C'est malheureusement l'un des pires scénarios que craignaient les fans de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) : Claude n'a pas remporté cette saison... S'il s'est imposé comme le meilleur aventurier et compte 17 victoires à son actif, lors de ses 3 participations, il lui aura manqué la plus importante : celle des poteaux, qui a été diffusée ce vendredi 5 juin 2020 sur TF1. Alors qu'Inès est la première à tomber après 2h08, Claude est le suivant, après avoir tenu 2h35 en équilibre. C'est donc Naoil qui remporte l'épreuve et doit choisir celui ou celle qu'elle affrontera en finale.

Naoil choisit Inès et non Claude, les fans de Koh Lanta dégoûtés et en colère

Sans grande surprise, la boxeuse choisit Inès comme concurrente pour la finale. "Claude est trop fort. Je ne suis pas dans sa catégorie. Je prends quelqu'un qui est arrivé sans rien", s'explique-t-elle. Un choix simplement stratégique selon Claude, énervé qu'elle ne l'avoue pas. Un véritable coup de massue pour le héros, qui est passé 3 fois à côté de la victoire, mais aussi pour les téléspectateurs, qui espéraient que Claude remporte sa 3e participation.

Sans grande surprise, la future maman a récolté 7 votes pour elle, contre 2 pour Inès. Elle gagne donc cette saison de Koh Lanta et le chèque de 100 000 euros qui va avec ! Une finale qui n'aura pas plu aux téléspectateurs, qui ont exprimé leur désespoir et s'en sont pris à la boxeuse.