Claude (Koh Lanta 2020) est le meilleur, mais peut-il vraiment gagner face à Naoil et Inès ?

Qui de Claude, Inès ou Naoil va gagner Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) ? Plus que quelques heures avant de le découvrir ! C'est en effet ce vendredi 5 juin 2020 qu'a lieu la finale, dans des conditions particulières à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Si l'épreuve des poteaux a déjà été enregistrée et les votes de chacun posés sur papier, les 19 candidats et Denis Brogniart seront donc réunis sur le plateau pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante. Quel sera-t-il ?

Claude déjà perdant face à Naoil et Inès ?

A quelques heures du dénouement final, les fans n'ont qu'une crainte : que Claude perde alors qu'il a remporté de très nombreuses épreuves depuis le début et mérite largement sa victoire, après 3 participations impressionnantes. Malheureusement, c'est le scénario qui risque d'arriver, sauf retournement de situation inattendu.

- Si Inès remporte les poteaux, elle choisira très certainement Naoil, dont elle est très proche depuis le début.

- Si c'est Naoil qui gagne sur les poteaux, il y a de grandes chances qu'elle choisisse Inès par affinité, mais aussi par stratégie : elle a plus de chances de gagner la finale face à elle. Même si la boxeuse décide de la jouer au mérite et de choisir Claude, celui-ci a peu de chance de gagner derrière.

- Si Claude remporte l'épreuve des poteaux, il choisira la plus méritante selon lui, donc certainement Naoil, qui risque de bénéficier des votes de son clan derrière.

Des votes qui risquent d'être très serrés...

Et pour cause, ça risque d'être difficile de remporter 6 des 11 votes nécessaires. Si Sam, Teheiura, Jessica, Eric voteront à coup sûr pour le héros, qu'en est-il des autres ? Alexandra, Moussa et Régis vont probablement voter pour Naoil ou Inès. Mais pour qui Pholien et Ahmad vont-ils voter ? Charlotte, qui votait jaune à l'origine, va-t-elle se venger de son élimination en votant pour Claude ? Certains vont-ils nous faire la surprise de changer leur stratégie ? Avant même le verdict, Internet tremble déjà...