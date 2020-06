Koh Lanta 2020 : Denis Brogniart détaille les conditions très particulières pour la finale en direct

À cause du coronavirus et du confinement, la diffusion de Koh Lanta 2020 a été quelque peu chamboulée puisque la production s'est vue obliger de raccourcir certains épisodes pour tenir jusqu'au déconfinement. Voilà donc pourquoi la finale a été coupée en deux. C'est d'ailleurs ce vendredi 5 juin que se déroulera la célèbre épreuve des poteaux et qu'on connaîtra le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante. Alors qui de Naoil, Inès ou Claude remportera cette nouvelle saison de l'émission de TF1 ? Suspense...

Voilà comment va se passer la finale de Koh Lanta 2020

En tout cas, les nouveaux montages d'ALP Productions ont porté leurs fruits puisque la finale va pouvoir se dérouler en direct et non en visio comme le craignait Denis Brogniart ! Les 19 candidats et le présentateur seront donc réunis sur le plateau dans une ambiance particulière à cause de la situation sanitaire actuelle : "la distanciation sera assurée entre les aventuriers, pour que chacun puisse rester dans les meilleures conditions possible. Il n'y aura pas d'effusions de joie sur la fin, pas d'embrassades, pas de scènes de liesse comme on les voit d'habitude. Et il n'y aura pas de public. Ça, c'est pour ce qu'on verra", explique Denis Brogniart à Télé Loisirs.

Il précise ensuite : "En coulisses, et contrairement à d'habitude où ils sont tous réunis dans la même pièce, les aventuriers auront chacun la leur pour regarder l'émission, avant qu'ils ne se retrouvent en plateau pour le direct. Ce sera moins festif pour voir le dernier épisode. Leurs familles ne seront pas là non plus." Aucun proche ne sera donc autorisé à venir !

"Tous les gens qui ne sont pas indispensables ne seront pas là"

Denis Brogniart avoue ne pas avoir été serein pour organiser la finale en direct : "C'est déjà tellement formidable d'avoir les aventuriers réunis ! Je ne vous cache pas qu'à un moment, pendant le confinement, je me suis dit que j'allais me retrouver tout seul, avec les gens en visioconférence. Là, la production ALP a tout mis en oeuvre pour que ce soit parfaitement organisé et que les règles strictes de distanciations et les gestes barrières soient respectés à la lettre. Tous les gens qui ne sont pas indispensables ne seront pas là."