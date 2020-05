Koh Lanta 2020 : comment va se dérouler la finale en direct ?

De nombreux programmes TV ont été chamboulés par le confinement, Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) le premier. Alors que l'incertitude régnait autour de la finale il y a encore quelques jours, on apprenait en début de semaine que celle-ci allait se dérouler en deux parties : le 29 mai 2020 (pour l'épreuve d'orientation) et le 5 juin 2020 pour le reste. Après la fameuse épreuve des poteaux, les téléspectateurs retrouveront Denis Brogniart entouré des candidats du jury final et des finalistes pour dépouiller l'ultime vote du jury final et désigner le gagnant de cette saison. Comment va se dérouler cette finale en direct, dans un contexte sanitaire particulier.

Comment va se dérouler la finale de Koh Lanta ?

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Alexia Laroche Joubert, productrice de l'émission, a annoncé que plusieurs mesures vont être mises en place : "C'est un moment très important pour les téléspectateurs et pour les aventuriers qui peuvent débriefer leurs parcours. Nous avons donc mis en place tous les gestes barrières pour que cette finale se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les équipes de production et celles de TF1 seront réduites au maximum en plateau. Les aventuriers ne pourront pas venir accompagnés de leurs proches contrairement aux précédentes éditions. Nous allons faire livrer un kit de protection à chaque candidat pour venir sur Paris. Les voitures de la production qui les achemineront vers le plateau seront totalement désinfectées. Il n'y aura qu'un seul aventurier par loge qui aura un kit de maquillage. Le plateau sera totalement refondu afin de respecter les gestes barrières et une distance entre chaque candidat".

Tous les candidats seront-ils là ?

Alors que les déplacements à plus de 100km de son domicile sont soumis à certaines conditions, la production prévoit de procurer une dérogation aux candidats qui habitent loin du studio : "Concernant cette limite, nous sommes très attentifs aux évolutions gouvernementales. On sait tout de même qu'il existe des dérogations à cette règle des 100km notamment dans le cadre d'un contrat de travail auquel sont tous soumis nos candidats. Notre souhait est évidemment de les avoir tous en plateau pour la finale". Reste à espérer que la situation sanitaire s'améliore d'ici là et que le gouvernement n'impose pas de reconfinement...