Koh Lanta 2020 : la finale coupée en deux parties, découvrez la date du dernier épisode

La finale de Koh Lanta 2020 coupée en deux

Lors du dernier épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) diffusé sur TF1, Denis Brogniart avait clashé Inès au conseil, avant de s'expliquer suite aux nombreuses réactions des internautes. Il faut dire que tous les vendredis soirs, l'émission d'aventure est très suivie. Beaucoup de téléspectateurs vont donc être déçus d'apprendre qu'on connaît officiellement la date de la finale du jeu. Eh oui, le programme va bientôt s'arrêter.

Alors, pour quand est prévu le dernier épisode de Koh Lanta 2020 ? Pour le 5 juin 2020. Et autre mauvaise nouvelle pour les fans de l'émission, la finale ne sera pas diffusée lors d'un seul épisode. Non, elle a été coupée en deux parties. Du coup, vous verrez la finale le 29 mai 2020 puis le 5 juin 2020.

Voilà ce qui vous attend

Alors que Denis Brogniart pense qu'il y aura deux saisons de Koh Lanta cette année sur TF1, la chaîne a en effet annoncé dans un communiqué de presse que la finale de cette saison sera divisée dans deux épisodes bien distincts. La première partie diffusée le 29 mai 2020 montrera les aventuriers encore en compétition lors de la tant redoutée épreuve de l'orientation. Puis, lors de l'ultime épisode de Koh Lanta, l'île des héros diffusé le 5 juin 2020, vous pourrez apprécier la fameuse épreuve des poteaux, ainsi que découvrir l'identité du (ou de la) gagnant(e) en direct !

Cependant, avec le coronavirus, on ne sait pas comment va se dérouler cette finale en direct. Xavier Gandon, directeur des antennes télés et numériques du groupe TF1 avait assuré à Europe 1 que la finale sera tournée en plateau comme les années précédentes. Denis Brogniart devrait donc être présent. Mais les aventuriers auront-ils le droit et l'envie d'être aussi présents ? Ou seront-ils présents en visio et non physiquement ? Ça reste à voir.