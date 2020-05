Koh Lanta 2020 : Denis Brogniart clashe Inès au conseil, il s'explique

Plusieurs internautes choqués, Denis Brogniart s'exprime



Dans l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) diffusé ce vendredi 8 mai 2020 sur TF1, Denis Brogniart a gentiment taclé Inès au conseil. L'animateur lui a en effet fait remarquer qu'elle n'est pas très douée par rapport aux autres aventuriers : "Inès, ça doit vous inquiéter tout ça ? Parce que franchement sur les épreuves, vous ne faites pas partie des trois meilleurs chez les ex jaunes". Une phrase qui a beaucoup fait réagir les internautes, un grand nombre d'entre eux se demandant pourquoi le présentateur du jeu s'était montré si sévère.

Lors d'un live Instagram ce dimanche 10 mai 2020, Denis Brogniart a donc tenu à mettre les choses au clair. Alors qu'il avait invité Jessica, qui s'est dit trahie par Régis et "éliminée sur un mensonge", il a expliqué concernant sa remarque à Inès : "Tout cela est dit au vu et au su de tout le monde, je me permets une petite remarque pour dire à Inès à ce moment-là évidemment que compte-tenu des performances jusqu'à l'instant où on se parle, ça sera compliqué de faire partie des vainqueurs au mérite".