Koh Lanta 2020 : Denis Brogniart "dégoûté" par les menaces de mort, la prod saisit la justice

La prod de Koh Lanta saisit la justice

Denis Brogniart n'est pas le seul à dénoncer cette attitude. Ce lundi 27 avril en fin de journée, ALP qui produit Koh Lanta a annoncé dans un communiqué publié sur Twitter qu'elle allait saisir la justice pour les "propos et menaces dont ont été victimes plusieurs concurrents de la dernière édition de Koh Lanta". "Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs et engager des poursuites" peut-on lire. La production rappelle que Koh Lanta est un "programme familial" et qu'il est "intolérable" que les candidats puissent se retrouver face à "un tel déversement de haine". "ALP sera vigilant au respect de chacun et engagera des actions judiciaires à chaque fois que cela sera nécessaire." écrit la production qui rappelle que les propos tenus contre Inès, Régis et les autres sont passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.