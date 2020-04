Sam (Koh Lanta 2020) réagit aux menaces et insultes contre ses concurrents après son élimination

Une seule erreur et tout peut basculer dans Koh Lanta 2020... Sam en a par exemple fait les frais lors de la dernière épreuve immunité, face à Naoil, qui lui a coûté sa place dans l'émission de TF1 : "Ma tête était déjà mise à prix au moment de la réunification. Quand mon pied a glissé du taquet, j'ai tout de suite compris que c'était moi qui sortais", a-t-il expliqué lors d'un live avec Denis Brogniart. Sans cette maladresse, le jeune ébéniste aurait sûrement pu aller encore plus loin dans l'aventure avec son mental d'acier.

"La justice est d'accepter la décision de mes camarades"

Ses adversaires ont bien évidemment eu peur de lui et c'est donc pour ça qu'ils ont décidé de l'éliminer. Le départ de Sam de Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta : l'île des héros) a énormément fait réagir sur la Toile, à plusieurs degrés : certains internautes se montrent simplement déçus et tristes tandis que d'autres regrettent que les candidats n'ont pas voté au mérite.

Quelques Twittos ont même oublié qu'il ne s'agissait que d'un jeu en allant jusqu'à menacer de mort Inès et Régis : "On m'a fait part de toute la violence, tous les messages violents et la haine qui a été déversée à mes camarades d'aventure", réagit Sam, qui refuse de se mettre aux réseaux sociaux.

Il poursuit : "Quand j'ai fait Koh Lanta, j'ai accepté toutes les règles du jeu et une possible élimination lors d'un conseil, j'ai toujours voulu la justice et aujourd'hui la justice c'est d'accepter la décision de mes camarades d'aventure tout comme je l'a fait. Ils ont une famille et pour certains des enfants. Laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité."