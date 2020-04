Sam (Koh Lanta 2020) éliminé et en larmes : les internautes pleurent aussi son départ jugé "injuste"

Sam en larmes... et les internautes aussi

Ce vendredi 24 avril 2020, Sam a été éliminé de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) sur TF1. Avec 6 votes contre lui et pas d'immunité (il a perdu l'épreuve d'immunité et n'a pas trouvé de collier d'immunité pour se sauver), l'aventurier le plus jeune de cette saison a dû quitter l'aventure. Mais le candidat a d'abord pleuré face à Denis Brogniart et ses coéquipiers avant de partir, tant l'émotion de partir était forte. Au début du programme, l'aventurier ne faisait pas l'unanimité sur l'île mais aussi sur les réseaux. Et ce à cause de son comportement solitaire et hautain. Sauf qu'au fur et à mesure des épisodes, il a montré être déterminé, bosseur et s'est révélé une des meilleurs aventuriers de Koh Lanta, l'île des héros.

Alors quand les internautes ont vu Sam en larmes, eux aussi ont pleuré son départ de Koh Lanta 2020. Sur Twitter, ils sont majoritaires à avoir assuré être tristes et même dégoûtés de cette élimination. Les twittos pensent qu'elle est "injuste" parce qu'il était l'un des rares à tout donner pour gagner et donc à mériter sa place. Il trouvent même que c'est Inès ou Charlotte qui auraient dû partir, parce qu'elles se comporteraient en "touristes" dans l'émission. Ce qu'ils espèrent ? Que l'une d'elles se blesse pour que Sam soit de retour ou qu'il participe à un autre Koh Lanta All Stars.