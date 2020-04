Sam (Koh Lanta) explique pourquoi il refuse de se mettre aux réseaux sociaux

Après Delphine, Pholien et Ahmad, qui sera le prochain aventurier à se faire éliminer de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros) ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir, alors que l'épisode de ce vendredi 17 avril 2020 a été raccourci en raison du confinement. Si l'émission diffusée est riche en rebondissements sur TF1, elle l'est aussi sur les réseaux sociaux !

Sam loin des réseaux sociaux

Après son élimination, c'est sur Twitter que Pholien a voulu régler ses comptes avec Moussa et Claude, qui lui a répondu. S'il y a bien un candidat qu'on risque de ne pas voir sur les réseaux sociaux en revanche, c'est bien Sam. Dans une interview accordée au Parisien, le candidat originaire du Haut-Rhin a expliqué pourquoi il refusait de se mettre sur Facebook ou Instagram : "J'ai voulu faire 'Koh-Lanta' pour vivre un moment, mais pas une aventure médiatique et passer à la télé. Je n'ai pas fait ça pour faire des selfies et avoir des followeurs. Je n'ai absolument pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Quand on vit comme moi en pleine campagne, il suffit de sortir et on est déjà émerveillé ".

Il explique pourquoi

A tout juste 20 ans, le benjamin du jeu a voulu participer à Koh Lanta, qu'il suit depuis ses 6 ans, uniquement par challenge personnel. D'ailleurs, il ne s'en vante pas et n'en parle qu'avec ses proches : " Je regarde chaque vendredi l'émission avec mes parents. C'est notre truc à nous. A l'extérieur, moins j'en parle, mieux je me porte". Quand on voit toutes les critiques que s'attirent certains candidats, à l'instar d'Ahmad qui a reçu des critique racistes ou encore des menaces, ce n'est peut-être pas plus mal...