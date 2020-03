Delphine (Koh Lanta 2020) éliminée et en colère contre Ahmad : "C'est un traître"

Malgré un épisode plus court que les autres cette semaine, Koh Lanta 2020 a vu une nouvelle aventurière quitter l'émission ce vendredi 27 mars sur TF1. A la suite de l'incontournable réunion des ambassadeurs, c'est Delphine qui a en effet été éliminée par Ahmad et ses propres coéquipiers.

Une situation régulière dans le jeu, mais que l'ex-candidate a encore beaucoup de mal à accepter. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Delphine n'a pas caché sa déception : "Surprise ? Totalement. Pour moi, c'est un coup de poignard. (...) Prôner une façon de penser ne veut pas forcément dire qu'on se désengage d'un noyau. C'est juste ne pas avoir les mêmes idées. Je ne pensais pas qu'Ahmad puisse me trahir."

Ahmad est "un traître"

Aussi, sans véritable surprise, c'est bien Ahmad qui reste dans son viseur aujourd'hui. S'il n'a pas été le seul à voter contre elle - Eric et Pholien étaient d'accord avec lui, "Ils ont eu peur d'Ahmad et voulu le garder comme pseudo protecteur", c'est bien le stratège de cette édition 2020 qui l'a déçue.

Après avoir rappelé qu'il n'était pas fiable, "Il avait promis qu'il ne voterait jamais contre Charlotte et moi", Delphine n'a donc pas hésité à remettre en cause LA qualité du candidat, "Je pense qu'on peut-être stratège et malin. Pour moi, Ahmad est plus traître que stratège." Oui, ça fait mal.

Delphine comprend les critiques des internautes

De fait, ne comptez pas sur elle pour défendre l'aventurier face au flot de critiques qu'il reçoit désormais depuis le début de la diffusion. Si elle a rappelé, "Quand on éteint la télé, on doit passer à autre chose. Koh-Lanta reste un jeu. On ne peut pas se permettre de lyncher de manière aussi virulente, quel que soit l'aventurier", elle n'oublie pas qu'Ahmad est loin d'être sans reproche dans cette situation.

Sans jamais légitimer la moindre insulte à son égard, elle a cependant remis les choses à leur place : "Ahmad a quand même posté une photo de lui, en disant, "alors les rageux, je suis à la réunification". Il n'avait pas à provoquer les internautes. Quand on sème, on récolte !" Si jamais Ahmad va en finale, on sait qui ne votera pas pour lui.