Ahmad (Koh Lanta 2020) éliminé : "Ils avaient peur de moi"

Depuis le début de Koh Lanta 2020, Ahmad est victime de commentaires très négatifs sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le côté stratège du candidat n'est pas du goût de tous puisqu'il a déjà été tenu pour responsable de l'élimination de Delphine ainsi que de celle de Pholien la semaine dernière. Dans ce nouvel épisode, la stratégie s'est retournée contre lui. Alors que la tribu réunifiée hésitait sur le candidat à éliminer, Charlotte a fait une révélation fracassante : c'est Ahmad qui a en partie décidé de ne pas rationner le riz. Une info qui a fait pencher la balance et mené à l'élimination du candidat.

"C'était un argument de plus pour m'éliminer"

Dans une interview donnée à TVMag, Ahmad est revenu sur cette révélation qui, si on en croit ses propos, n'était qu'un "argument de plus" pour l'éliminer. "Ils avaient peur de moi, j'avais les capacités de retourner la situation, je pouvais créer de l'instabilité et du chaos donc plus vite on se débarrassait de moi, mieux c'était." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'en veut à aucun candidat. Il s'était même affiché avec Claude, Moussa, Inès ou encore Naoil sur une récente photo postée sur Instagram.

Il assume sa stratègie

Dans cette interview, le candidat éliminé confie aussi qu'il assume à 100% son côté stratège qui lui a permis d'aller jusque-là. "Dès le début du jeu, j'ai su que si je ne prenais pas le contrôle des événements, de la tribu, je serais un des premiers à sauter (...) Je n'avais pas d'autres choix que de créer des affinités, des alliances rapidement." a-t-il expliqué. Faible sur le côté sportif, Ahmad a donc décidé de prendre les devants pour mettre les autres candidats de son côté, une décision "instinctive" selon lui.

Toujours pour TVMag, Ahmad avoue qu'il a peut-être trop cherché à contrôler les événements mais que le jeu ne l'a pas aidé. "J'ai fait des erreurs mais les événements ne m'ont pas aidé non plus. D'abord Teheiura, qui est revenu chez les jaunes, a mis une cible énorme sur moi (...) Au final, j'ai subi l'image que les gens avaient de moi." déclare le candidat. Selon lui, le côté stratégique n'est d'ailleurs pas si mal vu que ça parmi les candidats de l'émission. "Personne n'est naïf et tout le monde sait qu'il y a de la stratégie dans Koh-Lanta, c'est même marqué dans nos contrats. (...) Ça fait clairement partie intégrante du jeu. Je n'ai menti à personne, certains aventuriers m'ont suivi car cela les arrangeaient bien mais je n'ai forcé personne à me rejoindre." confie Ahmad à Télé Loisirs.