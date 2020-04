Pholien (Koh Lanta 2020) éliminé : "Dès le début, j'ai vu qu'il fallait se méfier d'Ahmad"

En raison du coronavirus, le dernier épisode de Koh Lanta 2020 a été divisé en deux. La semaine dernière, on a suivi la réunification ainsi que la réunion phare des ambassadeurs au cours de laquelle Ahmad, Moussa, Alexandra et Claude ont décidé d'éliminer Delphine. Ahmad a d'ailleurs été tenu responsable de ce choix et contre toute attente, il a pu compter sur le soutien des jaunes face à ses anciens coéquipiers. Même s'il n'est pas méga doué sur les épreuves, on ne peut pas lui enlever son côté fin stratège.

"J'ai toujours eu un doute sur Ahmad"

Et alors que les internautes espéraient le voir partir lors du premier conseil de la réunification, ils ont été déçus de voir Pholien être éliminé. Tout s'est joué entre lui et Eric et après une égalité, les candidats ont dû revoter : ils ont donc choisi d'évincer l'un des meilleurs de Koh Lanta 2020 : "Je n'en veux à personne, c'est un jeu et il faut bien le garder en tête", explique Pholien à Voici avant d'ajouter qu'Ahmad a sans aucun doute voté pour lui "pour sauver sa peau" : "Il y a avait un choix à faire, il a fait celui qui était le mieux pour lui."

L'aventure reconnaît ensuite que son ancien coéquipier rouge, victime de propos racistes, n'est pas fiable : "Durant l'aventure, je n'avais à aucun moment l'impression qu'il avait confiance en moi. Il me posait souvent les mêmes questions pour voir s'il pouvait avancer avec moi. Ça me faisait stresser et je n'arrêtais pas de me demander s'il me faisait confiance ou non. J'ai donc toujours eu un doute sur lui. Dès le début, j'ai bien vu que c'était un bon stratège et qu'il fallait s'en méfier, faire attention. On s'est très bien entendus sur le jeu."

"Je n'accepte pas la décision qu'Ahmad a prise"

Même si Pholien est resté discret au moment de l'élimination de Delphine, il avoue que ce choix ne lui convenait pas vraiment : "Je n'accepte pas la décision qu'Ahmad a prise. Il a éliminé l'un d'entre nous. Je ne peux pas être d'accord avec lui, avec quelqu'un qui n'ose pas aller à la boule noire. Il a pris la décision d'éliminer l'un des rouges. Avant cela, je me suis défendu, sait-on jamais s'il pouvait mettre mon nom, en le poussant à mettre un autre nom. Lui a décidé d'éliminer un de notre équipe. Je ne pouvais le soutenir en rien. Je ne pouvais que soutenir Delphine après cette décision-là."