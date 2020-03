Ahmad (Koh Lanta 2020) victime de propos racistes : "Je vais porter plainte"

C'est peu dire que Ahmad est devenu LE candidat marquant de cette édition 2020 de Koh Lanta. Malheureusement pour lui, ce n'est pas pour une raison positive. On a encore pu le constater ce vendredi 27 mars, il ne fait pas du tout l'unanimité sur l'île.

Ahmad remet les points sur les i

Et il le sait, ce n'est pas la récente élimination de Delphine - liée à une nouvelle stratégie imaginée avec Claude et Moussa, qui améliorera sa réputation. Interpellé par Téléstar sur le risque de le voir être une nouvelle fois la cible de violentes critiques, Ahmad a répondu : "Je m'y attends. Aujourd'hui, j'ai beau faire quoi que ce soit, on va m'enfoncer. Je suis l'homme à abattre."

Toutefois, il a tenu à le préciser, tout ce qu'on lui reproche n'est pas nécessairement de sa faute, "Je tiens à rappeler au passage que je ne suis pas le seul à avoir organisé l'élimination de Teheiura. Et pour Delphine, je n'ai pas choisi d'être ambassadeur. Je me suis retrouvé là contre mon gré." De fait, il l'a assuré, "Je suis pris au piège mais je ne suis pas un traître." De quoi apaiser les tensions ? Pas sûr...

Des attaques racistes de la part des internautes ?

Par ailleurs, l'aventurier a profité de son interview avec Telestar pour revenir sur sa relation avec les internautes. Alors qu'il vient de voir Twitter faire de lui un véritable meme après son isolement sur l'île, il n'est pas le dernier à les provoquer. Il n'y a pas si longtemps, il s'amusait en effet à déclarer, "Je suis arrivé en réunification d'un Koh-Lanta. 99,99999% de mes haters n'atteindront jamais ce stade."

Le regrette-t-il ? Pas du tout. Il l'a avoué, "C'était plus un clin d'oeil, un trait d'humour. Je n'ai pas voulu les provoquer. Je joue à l'Américaine comme dans Survivor. J'avais promis cela à la production." Néanmoins, s'il comprend que tout le monde "ne l'accepte pas", il condamne fermement les propos qu'il reçoit quotidiennement. Ahmad l'a révélé, il y a une limite entre des petites moqueries bon enfant et le reste : "Je n'accepte pas les menaces de mort ou les propos racistes. Je vais donc porter plainte contre certains."

Le message est passé.