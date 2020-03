Ahmad (Koh Lanta 2020) critiqué, il répond à ses haters... en les provoquant

A chaque saison de Koh Lanta, sa tête de turc. Après Clémentine ou encore Victor, cette année, c'est Ahmad qui est la cible des téléspectateurs de Koh Lanta, l'île des héros. En cause : sa stratégie pour faire éliminer Teheiura, ancien héros, dès le troisième conseil. D'autant qu'Ahmad a fait perdre son équipe à plusieurs reprises à cause de sa peur de l'eau ou de ses faibles capacités physiques.

Ahmad menacé de mort après l'élimination de Teheiura

Un comportement qui lui a valu de nombreuses critiques et même des menaces de mort, comme il l'a confié au Parisien. "J'ai reçu des insultes, des messages de haines souvent racistes et des appels au boycott de mes entreprises et même des appels au meurtre. (...) Des gens ont appelé mes restaurants pour insulter mes employés, passer de fausses commandes ou encore poster de faux commentaires. Ces gens-là n'ont rien compris. C'est juste un jeu.", a-t-il confié. Denis Brogniart ainsi que plusieurs candidats sont montés au créneau pour le défendre.

Le candidat de Koh Lanta provoque ses haters

Visiblement, cela n'a pas suffi à calmer le jeu puisque les critiques ont continué lors de la diffusion du dernier épisode de Koh Lanta ce vendredi 20 mars 2020, durant lequel c'est Benoit qui s'est fait éliminer. Le jeune entrepreneur a même décidé de les attiser en provoquant les haineux. Suite au dernier épisode, il s'st vanté d'aller jusqu'à la réunification : "Je suis arrivé en réunification d'un Koh-Lanta. 99,99999% de mes haters n'atteindront jamais ce stade", a-t-il écrit sur Twitter.