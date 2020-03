Teheiura (Koh Lanta 2020) éliminé et trahi par Jessica : "Elle craignait pour sa place"

Cette saison de Koh Lanta, l'île des héros est assez particulière entre le buzz d'Inès avec son maillot de bain, le pétage de câble de Joseph en éteignant le feu avant d'être sorti du jeu, la personnalité atypique de Sam ou encore... l'élimination de Teheiura ! Le candidat n'est jamais parti aussi vite dans ses précédentes aventures, mais malheureusement pour lui, ses coéquipiers ont voté contre lui pour avoir une chance d'arriver en finale. On sait tous que Teheiura est un adversaire redoutable même s'il n'a jamais gagné Koh Lanta.

"Je comprends sa position"

Et contre toute attente, Jessica, éliminée puis sauvée après l'abandon médical de Marie, s'est alliée aux autres rouges, trahissant ainsi l'aventurier phare de l'émission de TF1. Une trahison que Claude a eu du mal à digérer tandis que Teheiura relativise : "Au début, je ne savais pas que c'était elle qui avait voté contre moi. Mais quand je l'ai su, j'ai compris. Elle devait aussi sauver sa peau. Elle arrive dans une équipe déjà composée, elle avait déjà fait une première sortie... elle craignait pour sa place", explique-t-il en interview avec Purepeople.

Il ajoute : "Je comprends sa position même si, techniquement parlant, en nombre de votes, elle n'avait pas besoin de voter contre moi. Pour s'assurer de pouvoir continuer l'aventure, elle n'avait pas d'autre choix, je la comprends. Et puis, on ne s'était pas non plus promis de ne pas voter l'un contre l'autre. Je comprends sa position. À ce moment-là, j'ai accepté ma sentence." Teheiura trouve quand même sa "sortie un peu trop prématurée" et reconnaît son manque de stratégie qui aurait sûrement pu lui éviter d'être éliminé de Koh Lanta 2020. C'est le jeu !