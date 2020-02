Inès (Koh Lanta 2020) trop sexy ? Elle réagit au buzz de son bikini échancré

Dans une vidéo partagée en story Instagram samedi, la Toulousaine a poussé un coup de gueule contre les haters : "Par contre il faut se détendre, c'est une paire de fesses les gars ! On va redescendre, on va se calmer... J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ait une paire de fesses. Et il y en a qui vont dire 'oui mais il n'y a que toi qui la montres'. Et bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est le mien non ?".

Elle répond aux commentaires sexistes

Un buzz auquel Denis Brogniart a lui aussi réagi, assurant qu'elle allait changer de tenue dans les épreuves suivantes : "À partir des jeux suivants, pour que Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performantes dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant". Voilà qui devrait calmer les choses.