Joseph (Koh Lanta 2020) : le feu éteint ? Il assume et tacle les aventuriers

Avant son élimination, Joseph éteint le feu

Ce vendredi 21 février, c'était le retour de Koh Lanta sur TF1. Et pour le premier épisode de cette édition 2020, on a été gâtés. En effet, en une seule émission on a déjà eu le droit à différents rebondissements aussi fous qu'inattendus. Parmi les plus marquants, comment ne pas parler du comportement de Joseph ?

Petit récap : prêt à tout pour montrer à ses coéquipiers (Les Rouges) qu'il était indispensable, Joseph a passé 3 jours à tenter de faire du feu, quitte à se montrer désagréable avec les autres aventuriers. Problème, quand il a appris qu'il risquait finalement d'être éliminé, le candidat a eu la "bonne" idée de jeter de l'eau sur le feu qu'il venait enfin d'allumer afin d'embêter tout ce petit monde. Pire, avant de partir, il a également caché tous les bambous nécessaires pour créer un nouveau feu.

Joseph assume

Un comportement inédit dans l'émission, mais que Joseph assume parfaitement aujourd'hui. Interrogé par Télé-Loisirs sur la raison qui l'a poussé à éteindre ce feu, l'ex-aventurier a déclaré : "Quand j'ai su que j'allais être éliminé et que j'avais eu l'information formelle, je voulais être éliminé par mon choix et non pas par le leur ! C'est moi qui décide de partir. (...) Je leur donne une raison de m'éliminer. J'avais fait suffisamment d'actions positives. Je ne leur permettais pas de m'éliminer sans raison valable."

Il faut dire que Joseph semble avoir gardé un mauvais souvenir de ses coéquipiers sur l'île. Au micro de Purepeople cette fois, il a également confié que la mesquinerie n'avait pas tardé à se faire une place : "La première journée, j'ai voulu faire le feu pour l'équipe, mais le second jour, ils commencent à avoir des soupçons sur le fait que je sois un menteur ! Ça a commencé à parler. J'ai reçu des piques très violentes, j'en ai en tête que je ne peux même pas citer, mais ça m'a vraiment touché."

Des aventuriers pas concernés par le jeu

D'après lui, si ça ne se voit pas forcément à la caméra, beaucoup de participants ne seraient pas honnêtes ou concernés par l'aventure. Auprès de Télé-Loisirs, il a rappelé de façon implacable : "Les autres, dès les premières heures, ils avaient déjà des têtes de turcs. (...) Je n'étais pas venu pour parler chiffons, ni pour me baigner, ni pour aller regarder les poissons avec les lunettes. (...) Je suis venu pour être bon sur le camp et sur les épreuves. J'avais un objectif, c'était de faire le feu et après j'aurais pris le temps de leur dire si leurs bronzages leur allaient ou pas !"

Il n'est alors pas étonnant d'apprendre que depuis son élimination, Joseph n'a gardé aucun contact avec eux. "Honnêtement, je m'en fiche complètement. Je ne les connais pas, j'ai passé que 70 heures avec eux... Je ne suis pas en contact avec eux et je m'en fous" a-t-il déclaré à Purepeople.