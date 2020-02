Inès (Koh Lanta 2020) trop sexy ? Changement de tenue à venir, mise au point de Denis Brogniart

Ce premier épisode de Koh Lanta 2020, diffusé ce vendredi 21 février, a été riche en émotion. Pendant que Joseph surprenait ses partenaires en éteignant le feu qu'il venait lui-même d'allumer ou que les Rouges découvraient avec stupéfaction que Ahmad ne sait pas nager, les téléspectateurs se sont rincés les yeux devant les performances d'Inès.

Inès victime de remarques sexistes

Dans une société où l'apparence de la femme est scrutée sous tous les angles et jugée à la moindre occasion, la tenue choisie par la Jaune n'est pas passée inaperçue. En effet, afin d'être libre de ses mouvements durant les épreuves et se mettre dans l'ambiance de l'île, Inès avait opté pour un bikini échancré. Un choix payant - les Jaunes ont remporté la première épreuve d'immunité, mais qui a entraîné la pire situation possible.

Tandis que les caméras de l'émission la filmaient sous tous les angles possibles, les Internautes ont pris un malin plaisir à se moquer d'elle, la critiquer ou se montrer absolument vulgaires devant leurs télévisions. On ne leur fera pas de pub inutile en postant les messages en question, mais il faudrait des heures pour lire toutes les remarques sexistes balancées à son encontre sur Twitter, que ce soit avec des termes comme "je fume Ines sur place, elle est trop bonne", "Meuf tu t'es trompée d'émission. Les anges c'est sur une autre chaîne biatch" ou encore "ines de koh lanta jlui bouffe le c*l".

Un changement de tenue à venir

Des commentaires abjectes auxquels n'a pas souhaité réagir l'aventurière, mais qui devraient se calmer avec le temps. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Denis Brogniart - l'animateur du jeu, a tout simplement annoncé que le bikini en question sera rangé dans la valise lors des prochains épisodes.

"À partir des jeux suivants, pour que Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performantes dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant" a-t-il ainsi déclaré. Inès et la production s'étaient-elles rendues compte avant l'heure des futures réactions possibles ? Difficile à dire, mais la situation reste navrante.