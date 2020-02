Ahmad (Koh Lanta 2020) n'arrive pas nager et panique lors d'une épreuve, Twitter se déchaîne

Ahmad a peur de l'eau

Le premier épisode de Koh Lanta 2020 diffusé ce vendredi 21 février sur TF1 n'a pas uniquement été marqué par l'incroyable comportement de Joseph avec le feu des Rouges. Au contraire, c'est un autre aventurier qui s'est également fait remarquer d'une étonnante façon.

Alors que les Rouges affrontaient les Jaunes lors d'une épreuve d'immunité dans l'eau, Ahmad a provoqué l'abandon - et donc la défaite, de son équipe. Pourquoi ? L'aventurier a tout simplement paniqué - la faute à un traumatisme d'enfance, et révélé ne pas être en mesure de nager. Le twist ? Il n'y avait même pas besoin d'affronter les vagues, tout le monde avait pied...

Joseph en colère contre Ahmad

Une réaction inédite dans l'histoire du jeu, qui a notamment provoqué la colère de Jospeh. Au micro de Télé-Loisirs, le récent éliminé ne s'est pas montré tendre avec son ex-coéquipier : "J'en veux à Ahmad d'avoir participé à Koh-Lanta. Si tu ne sais pas nager, reste chez toi, c'est tout !"

Et comme si ce n'était pas suffisant, il en a ensuite rajouté une couche en déclarant : "Moi qui sait nager, j'ai pris des cours de natation avant de venir. Ça me paraît évident. Si tu viens sur une île et que tu es allergique aux moustiques, tu restes chez toi. Si tu viens faire des épreuves dans l'eau et que tu ne sais pas nager, tu restes chez toi. Il y a des jeux pour tout le monde. Il y a Questions pour un champion pour les gens qui ne sont pas aptes."

Les Internautes se déchaînent

Cependant, n'allez pas croire que son avis est isolé et uniquement lié à son élimination. Il suffit de faire un tour sur Twitter pour comprendre que de nombreux téléspectateurs ne comprennent également pas comment Ahmad a pu tenter l'aventure sans être capable d'affronter l'eau, ni comment les Rouges ont pu accepter de garder un tel candidat avec eux au risque de perdre encore de nombreuses épreuves.

Aussi, vous pouvez le découvrir ci-dessous, quand les internautes se déchaînent, c'est encore plus violent qu'une simple vague.