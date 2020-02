Valérie (Koh Lanta 2020) éliminée, elle défend Sam : "Il est tout jeune, il a tout à apprendre"

La semaine dernière, le premier épisode de Koh Lanta 2020 n'a pas déçu les téléspectateurs. Entre le geste de Joseph qui a éteint le feu par vengeance avant d'être éliminé et le bikini d'Inès jugé trop sexy, on avait pas le temps de s'ennuyer. Cette semaine, l'émission animée par Denis Brogniart a eu droit à quelques rebondissements : ce sont finalement les jaunes qui ont perdu lors de l'épreuve d'immunité et Marie (qui avait elle-même remplacé Claudia), assez faible, a été isolée du camp par l'équipe médicale pour regagner des forces. L'élimination s'est jouée entre Sam et Valérie et c'est finalement la doyenne qui a quitté l'émission.

Valérie "préparée" à son élimination

Interrogée par nos confrères de Purepeople suite à son départ de Koh Lanta 2020, Valérie explique n'a pas été si surprise que ça de quitter le jeu. "J'étais un peu préparée (...) Au vu de ce qu'il se passait sur le camp, c'était évident que ce serait moi qui partirais." a-t-elle expliqué. Pourquoi cette impression ? "Sam avait beaucoup plus de choses à apporter sur le camp. Même s'il n'a pas un caractère extraordinaire, c'est un élément essentiel dans la survie des Jaunes." ajoute la candidate.

"Sam, je l'ai pris en affection"

Sam, qui fait partie des candidats qui avait participé à l'édition annulée en 2018 suite à une agression sexuelle présumée, n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes à cause de son caractère. Mais Valérie, elle, n'a pas de rancoeur contre le jeune homme, au contraire. "J'ai toujours beaucoup communiqué avec lui. Je l'ai pris en affection. Il est tout jeune, il a tout à apprendre" a-t-elle expliqué, toujours à Purepeople, ajoutant qu'elle lui avait donné des conseils. "J'ai essayé justement de lui prodiguer des conseils pour lui faire comprendre que s'il ne changeait pas, il ne ferait pas long feu dans le jeu, ce qui lui tient à coeur. Il était très investi." confie la candidate. Va-t-il l'écouter ?